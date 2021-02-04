В Петербурге поймали мужчину, развращавшего школьницу на проспекте Кузнецова

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в развращении ученицы школы на юго-западе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в период с ноября 2019 года по август 2020 года неизвестный мужчина приставал к 15-летней девушке на проспекте Кузнецова в Красносельском районе.

Было открыто уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ о развратных действиях.

Накануне на Ленинском проспекте был задержан подозреваемый — 39-летний житель проспекта Художников. Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксгибиционист приставал к девочке у школы в Петербурге. Выяснилось, что преступнику на вид 40 лет, он среднего роста, на лице щетина черного цвета.