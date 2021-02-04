В метро Петербурга временно перестали принимать оплату банковскими картами

Оплата картой в терминалах и при проходе через турникеты по-прежнему доступна. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Оплата картой в терминалах и при проходе через турникеты по-прежнему доступна. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В четверг, 4 февраля в кассах метро Санкт-Петербурга произошел сбой, из-за которого стала временно недоступна оплата банковскими картами.

Об этом gazeta.spb.ru проинформировали в пресс-службе комитета по транспорту Северной столице. Подробностей о технической неисправности не приводилось, однако известно, что специалисты уже работают над устранением неполадки. Представители метро приносят извинения пассажирам за временные неудобства.

Отметим, что билеты в терминалах по-прежнему можно купить с помощью банковской картой. Оплата проезда по карте на турникетах также сохраняется. Сроки ликвидации поломки пока неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен планирует закупить 96 новых вагонов. На эти цели, скорее всего, потребуется около 10 миллиардов рублей.