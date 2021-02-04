Любовь Соболь предъявили обвинение в нарушении санитарных норм

Следователи предъявили обвинение сотруднице ФБК (иностранный агент) Любови Соболь за нарушение санитарных норм на незаконном митинге 23 января в поддержку политика Алексея Навального.

Об обвинении сообщили в четверг, 4 февраля ее адвокат Владимир Воронин, сообщает ТАСС.

«Моей подзащитной Соболь предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), вину она не признала», – пояснил адвокат.

Кроме этого, он добавил, что подал жалобу на решение суда отправить Любовь Соболь под домашний арест.

Напомним, что ранее суд принял решение отправить Любовь Соболь под домашний арест за нарушение санитарных норм на незаконной акции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд вынес решение отправить Алексея Навального за решетку на 3,5 года. Политик будет этапирован в колонию общего режима. При этом ему учтут в срок время проведенное под домашним арестом.