Мусульман заверили, что вакцина «Спутник V» является халяльной

Разработчики вакцины «Спутник V» предоставили Духовному управлению мусульман России (ДУМ РФ) сведения о составе препарата, чтобы они могли убедиться, что в вакцине нет ничего запрещенного для мусульман.

Как сообщает РИА Новости, мусульмане обратились к разработчикам с вопросом о соответствии компонентов вакцины требованиям исламской религии — халяльностью. Особенно верующие беспокоились, что в составе может быть свиной желатин, поскольку если он хоть как-то применялся, что препарат уже подходит мусульманам.

Зампредседатель ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов заявил, что разработчики им ответили и сообщил, что в составе нет ни свиного желатина, ни каких-либо человеческих компонентов.

«По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет», — отметил Аляутдинов.

По его словам, на следующей неделе пройдет совместное заседаниями богословов с представителями центров-разработчиков препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии рассказали о реакции Запада на российскую вакцину.