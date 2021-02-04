На Калининской базе изъяли 10 тонн томатов, огурцов и шампиньонов без документов

На Калининской базе изъяли 10 тонн томатов, огурцов и шампиньонов без документов
Партия была арестована. Фото: Pixabay

В Петербурге более 10 тонн продуктов не смоги пройти контроль. Продавцы томатов, огурцов и шампиньонов не предъявили документов на товар и остались без овощей.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), инцидент случился на продуктовой базе в Калининском районе. Инспекторы проводили проверку и наткнулись на крупную партию овощей без документов. На огурцах, томатах и грибах не было маркировок, подтверждающих страну происхождения.

Общий вес нелегальной продукции составил 10 тыс. 194 килограмма. Партию арестовали до выяснения. Таким образом, если владельцы не покажут соответствующие документы на товар, то овощи будут уничтожены.

На данный момент возбуждено административное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Путину доложили о снижении цен на сахар и стабилизации на масло в стране.

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