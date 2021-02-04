Каршеринг «эпично» разбился о столб на Трамвайном проспекте

Каршеринг &#171;эпично&#187; разбился о столб на Трамвайном проспекте
Место ДТП. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На Трамвайном проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием каршеринга. Легковушка влетела в столб.

Дорожный инцидент случился сегодня, 4 февраля, у дома №14. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Эпично войдя в столб», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате столкновения у арендованной машины сильно пострадала передняя часть. Судя по фото, водителя в машине уже нет.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельном ДТП с маршруткой на Приморском шоссе. Предполагаемый виновник аварии уже задержан.

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