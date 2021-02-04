В Петербурге на лечение онкозаболеваний потратили 2,7 млрд рублей в 2020 году

В Северной столице реализовывают региональную программу по борьбе с онкозаболеваниями. На это было потрачено 2,7 млрд рублей в прошлом году.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, из федерального бюджета на программу было выделено 902 млн рублей, а остальные 1,8 млрд рублей – направили из регионального бюджета.

«Сегодня в Петербурге специализированную медицинскую помощь пациентам с онкозаболеваниями оказывают в 48 медицинских учреждениях», – говорится в сообщении аппарата.

Отметим, что в 2020 году в городе были открыты 5 центров амбулаторной онкопомощи на базе Мариинской больницы, Городского клинического онкодиспансера, Госпиталя для ветеранов войн, городских поликлиник № 17 и № 60. Сейчас в Петербурге работают 13 подобных центров, которые обслуживают жителей 15 районов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более тысячи литров антиковидной плазмы заготовили в Петербурге за время пандемии.