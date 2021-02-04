Более тысячи литров антиковидной плазмы заготовили в Петербурге за время пандемии

При лечении коронавируса переливанием плазмы стоит учитывать, что антитела сохраняются в крови крайне короткий период времени. Фото: pixabay.com

При лечении коронавируса переливанием плазмы стоит учитывать, что антитела сохраняются в крови крайне короткий период времени. Фото: pixabay.com

В Северной столице антиковидную плазму используют для лечения заразившихся инфекцией. За весь период пандемии было подготовлено свыше тысячи литров крови с антителами.

Об этом сообщили представители медицинских учреждений Петербурга в среду, 3 февраля, на пресс-конференции ТАСС.

«Всего нашими городскими учреждениями было заготовлено 710 литров антиковидной плазмы, из них 689 литров заготовила городская станция переливания крови», – заявила главный врач городской станции переливания крови Татьяна Засухина.

Кроме этого, еще 350 литров заготовили в университете им. Акад. И.П. Павлова, передает руководитель службы крови Дмитрий Певцов. По его словам, клиника продолжает заготавливать ценный ресурс, так как еще есть пациенты в тяжелом состоянии.

Также Дмитрий Певцов добавил, что список доноров будет расширятся теми, кто прошел вакцинацию от коронавируса, так как для этого есть весомые причины.

«Есть определенные данные, что плазма вакцинированных большее количество антител содержит, в том числе вируснейтрализующих. Поэтому мы начинаем работу над этим вопросом и возлагаем большие надежды», – пояснил специалист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 450 петербуржцев стали почетными донорами в прошлом году.