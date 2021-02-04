«Зенит» разгромил «Арарат-Армению» со счетом 4:0

Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над «Араратом-Арменией» в контрольном матче на сборе в ОАЭ.

Игра состоялась в четверг, 4 февраля, на стадионе «Над Аль-Шеба». Встреча завершилась со счетом 4:0. Как сообщила пресс-служба петербургского клуба, в составе зенитовцев дубль оформил Малком, также голы забили Алексей Сутормин и Вендел.

Сегодня у «Зенита» запланирован еще один матч. Спортсмены выйдут на поле с ереванским «Ноа», состав команды будет полностью изменен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала дату первого официального матча «Зенита» в 2021 году. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.