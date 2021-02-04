Петербургские онкологи вырезали у школьницы опухоль размером с теннисный мяч

В НМИЦ онкологии имени Петрова провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли. Пациенткой стала 13-летняя девочка.

Злокачественное новообразование размером с теннисный мяч пронизывало все легкое, врастало в средостение, отодвигало пищевод, левую легочную артерию. Врачи отметили, что это очень редкое новообразование. Во всем мире данное заболевание встречалось всего у 12 взрослых и трех детей.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», операцию провел заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ Евгений Левченко. Ему удалось применить щадящую технологию, чтобы избежать осложнений, однако юной пациентке пришлось полностью удалить правое легкое.

Сейчас девочка восстанавливается после вмешательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти онкологи удалили пациенту восьмикилограммовую опухоль.