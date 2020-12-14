В Ленобласти онкологи удалили пациенту восьмикилограммовую опухоль

Хирурги Ленинградского онкологического диспансера (ЛОКОД) прооперировали 71-летнего жителя региона, и извлекли из забрюшинного пространства пациента опухоль размером 50 на 30 см. К счастью, здоровью мужчины больше ничего не угрожает.

Пенсионер обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия еще в июне 2020 года. Обследования сразу же выявили объемное новообразование забрюшинного пространства, и мужчину направили в ЛОКОД. Там пациенту назначили операцию, и по итогам процедуры хирурги удалили огромную опухоль весом 7,9 кг и размером на 50 на 30 см.

Удивительно, что жизненно важные органы, вены и артерии не были задеты — врачам пришлось вырезать только правую почку, плотно сросшуюся с опухолью, что не отразилось на качестве жизни пенсионера. Пациент быстро и без осложнений прошел реабилитацию и вскоре отправился домой. При этом метастазов в организме не обнаружили, а значит, мужчине не потребовались ни химио-, ни лучевая терапия.

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