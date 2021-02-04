В Британии нашли письмо-предсказание, написанное школьницей в 1969 году

Жена реставратора рассказывает, что он нередко обнаруживает интересные вещи внутри мебели, однако это письмо - самая необычная из находок. Фото: pixabay

Жена реставратора рассказывает, что он нередко обнаруживает интересные вещи внутри мебели, однако это письмо - самая необычная из находок. Фото: pixabay

Житель британского города Питерборо, реставратор Питер Бекертон нашел в спинке старого дивана, который ему принесли для починки, письмо 11-летней девочки, написанное в 1969 году.

Письмо являлось домашним заданием, в нем нужно было придумать и рассказать, каким станет мир в будущем 1980 году. Фантазии юной англичанки частично сбылись к началу XXI века, пишет издание Mirror. В частности, школьница рассказывала о новых телефонах с экранами, которые позволят видеть собеседника при разговоре. Должны были измениться и телевизоры, превратившись в большие дисплеи, управлять которыми можно с помощью кнопок в подлокотнике кресла.

Девочка «предсказала» появление домофонов, описав электрические двери в домах, которые открываются по нажатию кнопки. Сбылись, однако, не все пророчества: к примеру, люди все еще не пользуются питательной жевательной резинкой вместо еды. Жена реставратора, Роза, специально опубликовала письмо в Сети, надеясь найти автора сочинения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Мадагаскаре ученым удалось обнаружить самого маленького хамелеона в мире, размером всего несколько миллиметров.