Автомобиль снес фонарный столб на Шлиссельбургском проспекте

Автомобиль снес фонарный столб на Шлиссельбургском проспекте
Место ДТП. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На Шлиссельбургском проспекте в Петербурга легковой автомобиль повалил фонарный столб. Передняя часть машины превратилась в груду металла.

Авария случилась сегодня, 4 февраля, у дома №39. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сломал столб», — написал автор записи.

На кадрах видно, что капот транспортного средства сильно пострадал. На место прибыли спасатели.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маршрутка улетела в кювет после лихого маневра в Токсово.

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