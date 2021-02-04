Автомобиль снес фонарный столб на Шлиссельбургском проспекте

На Шлиссельбургском проспекте в Петербурга легковой автомобиль повалил фонарный столб. Передняя часть машины превратилась в груду металла.

Авария случилась сегодня, 4 февраля, у дома №39. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сломал столб», — написал автор записи.

На кадрах видно, что капот транспортного средства сильно пострадал. На место прибыли спасатели.

Другие подробности неизвестны.

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