«Неадекватная дама» разбила стекло в трамвае у «Площади Ленина»

В Калининском районе Петербурга движение электротранспорта по линии оказалось полностью парализовано. К этому привели действия неизвестной женщины.

Инцидент произошел сегодня, 4 февраля, возле станции метро «Площадь Ленина». Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Неадекватная дама разбила стекло у трамвая», — написал автор записи.

Общественный транспорт намертво встал. К месту происшествия незамедлительно подтянулись сотрудники полиции и дорожные специалисты.

По словам очевидцев, в настоящий момент на месте происшествия ждут опергруппу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на площади Стачек пьяный хулиган разбил стекло чужой припаркованной машины.