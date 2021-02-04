Эксперты перечислили пять странных симптомов коронавируса

Пациентам предложили обращать внимание на различные проявления болезни.

Испанские ученые выяснили, каковы необычные симптомы заболевания коронавирусом. Об этом пишет издание Daily Express, которое опубликовало исследование.

Эксперты изучили истории болезни нескольких сотен пациентов и обратили внимание на странные проявления заражения. Многие заболевшие жаловались на опухание и воспаление языка, а также обращали внимание на бугорки и пятна на нем, на отек рта и язвочки.

Также пациенты обращали внимание на жжения в ладонях и ступнях. Обычно этот симптом был у возрастных граждан с пневмонией. Напоминаем, что в мире коронавирусом успели заболеть около 104 миллионов человек.

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