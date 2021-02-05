У ЖК «Новая Охта» машина влетела в остановку

Машина выглядит крайне помято, то же касается и остановки.

В Красногвардейском районе в ночь на 5 февраля произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось у ЖК «Новая Охта». Там по непонятной причине машина сначала ехала по тротуару, а затем врезалась в остановку. Свидетели пишут, что водителю стало плохо и это является причиной инцидента.

Судя по кадрам, автомобиль сильно поврежден. Вполне возможно, что травмы мог получить и ее владелец. Пока что официальных данных об аварии не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ГАЗель подбила трамвай на Науки, есть пострадавший. По словам очевидцев, большегруз не успел затормозить и врезался в общественный транспорт. К месту аварии оперативно прибыла скорая помощь.