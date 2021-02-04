ГАЗель подбила трамвай на Науки, есть пострадавший

На проспекте Науки в Петербурге столкнулись большегруз и трамвай. По предварительным данным, в общественном транспорте есть пострадавший.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 4 февраля, возле дома № 79/1. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Один пострадавший в трамвае. Водитель Газели в норме», — написал автор записи.

По словам очевидцев, большегруз не успел затормозить и врезался в общественный транспорт. К месту аварии оперативно прибыла скорая помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковой автомобиль снес фонарный столб на Шлиссельбургском проспекте.