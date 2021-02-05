Украина обратилась к Белоруссии с просьбой срочно поставить электричество из-за варий на ТЭС

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой поставить электричество. Фото: Pixabay

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой поставить электричество. Фото: Pixabay

Украинские власти экстренно обратились к Белоруссии из-за аварий на двух электростанциях.

Как сообщает телеканал «Беларусь 1», Украина попросила экстренно поставить электричество из-за аварий, которые произошли на двух электростанциях. Запрос на предоставление электричества поступил в компанию «Белэнерго», с которой у Украины имеется договоренность. Белоруссия поставит Украине 500 мегаватт.

В начале недели, 2 и 3 февраля, на Украине случились аварии на Кураховской и Запорожской ТЭС. Там отключились энергоблоки, при этом на Запорожской ТЭС аварию сопровождал пожар на подстанции.

Внутренних ресурсов на решение проблемы не хватило, из-за чего потребители из центральной части страны столкнулись с определенными трудностями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Украине загорелась инфекционная больница в Запорожье.