Полицейские задержали петербуржца, развращавшего 14-летнюю дочь

В Невском районе Петербурга мужчина развращал свою несовершеннолетнюю дочь.

В четверг, 4 февраля, в отдел полиции обратилась 36-летняя женщина, работающая хирургической сестрой в городской поликлинике. Она рассказала, что в период с 1 сентября до 1 декабря 2018 года 45-летний мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей 14-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который изобличен в преступлении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что престарелый предприниматель подозревается в изнасиловании 14-летнего петербуржца в бане.