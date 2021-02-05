Полицейские задержали петербуржца, развращавшего 14-летнюю дочь

Полицейские задержали петербуржца, развращавшего 14-летнюю дочь
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга мужчина развращал свою несовершеннолетнюю дочь.

В четверг, 4 февраля, в отдел полиции обратилась 36-летняя женщина, работающая хирургической сестрой в городской поликлинике. Она рассказала, что в период с 1 сентября до 1 декабря 2018 года 45-летний мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей 14-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, который изобличен в преступлении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что престарелый предприниматель подозревается в изнасиловании 14-летнего петербуржца в бане.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
насильственные действие сексуального характера новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онанист напугал первокурсницу в петербургском метро
Фельдшера скорой помощи заподозрили в случайном убийстве пациента
Задержан петербуржец, разменивавший деньги «банка приколов» у ...
Пенсионер с Пражской улицы заплатил 106 тысяч рублей за ...
Пожар с полыхающих павильонов перекинулся на жилой дом на Выборгском шоссе
На коронавирус обследовали еще 26 тысяч жителей Петербурга
Охотник заплатил более 500 тыс. рублей за простреленную руку товарища в ...
Навального доставили в Бабушкинский суд по делу о клевете на ветерана