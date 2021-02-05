Пенсионер с Пражской улицы заплатил 106 тысяч рублей за «проверку» оконных рам

Петербургская полиция раскрыла мошенничество с проверкой оконных рам во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, еще в ноябре прошлого года в полицию обратился 83-летний мужчина и сообщил, что его обманули на деньги. Он рассказал, что 13 октября ему позвонил неизвестный и предложил свои услуги по проверке состояния оконных рам. В квартире заявителя мошенник якобы провел осмотр и запросил за свою работу более 106 тысяч рублей. Полиция открыла уголовное дело по статье о мошенничестве.

Накануне стражи порядка установили, что к мошенничеству причастны трое ранее задержанных приезжих из Омской, Свердловской и Новосибирской областей: двое мужчин 23-х лет и 26-летняя женщина.

Все они жили в одной квартире на проспекте Космонавтов. Нигде не работали. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка с Замшина перевела банковским мошенникам более 6 миллионов.