На заснеженных дорогах Петербурга за сутки произошло 435 ДТП

Всего за один день на петербургских дорогах произошло 435 автомобильных аварий. Количество ДТП стало меньше, чем двумя днями ранее, но все равно число аварий выше, чем было до снегопада.

За четверг, 4 февраля, управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти зафиксировало восемь аварий, в которых пострадали люди. В дорожных происшествиях травмировались восемь человек, в том числе один ребенок. За сутки, к счастью, не произошло ни одного смертельного ДТП.

В Ленобласти за этот же период случилось 86 аварий, включая пять ДТП с пострадавшими. Медики госпитализировали семерых человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Летальных исходов также не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что серия ДТП поставила проспект Маршала Жукова в серьезную пробку.