Улицу Даля закроют до конца февраля из-за работ с канализацией

Улицу Даля закроют до конца февраля из-за работ с канализацией
Об ограничениях сообщает ГАТИ. Фото: Рixabay

Водителей Петербурга информируют об ограничениях дорожного движения. На время ремонтных работ планируется закрыть участок по улице Даля.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, движение будет закрыто с 8 по 26 февраля на участке по улице Даля от Песочной набережной до набережной реки Карповки.

Отмечается, что на данном месте планируются работы по реконструкции канализационной сети. Ремонт будет выполнять компания ООО «Навигатор-СБС».

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что квадрокоптер помог ГАТИ выявить нарушения правил содержания фасадов в Невском районе — компаниям грозит штраф до 1 млн рублей.

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