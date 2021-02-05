Петербуржцы смогут восстанавливаться от пневмонии в санаториях

Петербуржцы смогут восстанавливаться от пневмонии в санаториях
Петербуржцы смогут посетить санаторий. Фото: Pixabay

Жители Петербурга смогут отправиться в санаторий, чтобы восстановить организм после пневмонии. Это считается и случаев, вызванных коронавирусом.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Как сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению, получить путевку в санаторий смогут работающие жители города. Пройти оздоровительный курс лечения в первом полугодии 2021 году можно в пансионате «Восток-6». Напомним, что в до конца 2020 год петербуржцев принимал комплекс «Сестрорецкий курорт».

На данный момент известно о 300 закупленных путевках для больных. «Билеты» в санаторий направили в городские стационары. Отправиться на лечебный курорт можно после завершения стационарного лечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге зафиксировали снижение коронавирусной инфекции. В городе наблюдается стабильное снижение больных, которые лечатся в стационарах и на дому.

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