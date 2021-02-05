«Зенит» начал продавать билеты на первые домашние игры в 2021 году

Футбольный клуб из Петербурга «Зенит» приступил к продаже билетов на первые домашние поединки. Болельщики смогут увидеть матчи любимой команды вживую.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Информация об открытии продаж билетов появилась на сайте футбольного клуба. Отмечается, что первый домашний поединок команда проведет в Кубке России на «Газпром Арене».

Напомним, что «Зениту» предстоит сыграть дома с тульским «Арсеналом». Только одна команда сможет пройти дальше. Матч намечен на 20 февраля в 17:00 по московскому времени.

Следующий поединок на «Газпром Арене» будет сыгран 27 февраля с «Ростовом». Команды встретятся уже в рамках чемпионата России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» разгромил «Арарат-Армению» со счетом 4:0. Матч прошел в рамках тренировочных зимних сборов, которые команда проводит в Дубае.