«Зенит» начал продавать билеты на первые домашние игры в 2021 году

«Зенит» начал продавать билеты на первые домашние игры в 2021 году
ФК "Зенит". Фото: официальный сайт "Зенита"

Футбольный клуб из Петербурга «Зенит» приступил к продаже билетов на первые домашние поединки. Болельщики смогут увидеть матчи любимой команды вживую.

Об этом стало известно в пятницу, 5 февраля. Информация об открытии продаж билетов появилась на сайте футбольного клуба. Отмечается, что первый домашний поединок команда проведет в Кубке России на «Газпром Арене».

Напомним, что «Зениту» предстоит сыграть дома с тульским «Арсеналом». Только одна команда сможет пройти дальше. Матч намечен на 20 февраля в 17:00 по московскому времени.

Следующий поединок на «Газпром Арене» будет сыгран 27 февраля с «Ростовом». Команды встретятся уже в рамках чемпионата России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» разгромил «Арарат-Армению» со счетом 4:0. Матч прошел в рамках тренировочных зимних сборов, которые команда проводит в Дубае.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" билеты новости СПб футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Судья пригрозила Навальному удалением из зала заседания по делу о клевете
«Зенит» начал продавать билеты на первые домашние игры в 2021 году
Петербуржец подал в суд на сожительницу за попугая и кошку, которые мешают ...
Абоненты Tele2 стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь
Годовалого петербуржца с СМА вычеркнули из конкурса на бесплатный укол, на ...
Теперь и Виталий Альшанский: смерть продолжает забирать актеров сериала «Бригада»
В Ленобласти разрешили мероприятия до 27 человек в «красной» зоне