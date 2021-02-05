В Петербурге за неделю 12 перевозчиков мусора привлекли к ответственности

В Петербурге за неделю 12 перевозчиков мусора привлекли к ответственности
У нарушителей изъяли грузовики. Фото: pixabay

В Северной столице была проведена проверка перевозчиков отходов. 12 водителей привлекли к ответственности за незаконное обращение с мусором за первую неделю февраля.

Как сообщает комитет по природопользованию, рейды проводились совместно с Природоохранной прокуратурой и подразделениями ГУ МВД России. В итоге, были выявлены нарушители.

Таким образом, 10 человек транспортировали отходы без необходимых документов, другие 2 водителя – осуществляли незаконное размещение мусора. По итогам рассмотрения административных дел все нарушители привлечены к ответственности.

«В рамках мероприятий в качестве обеспечительной меры проводится изъятие транспортных средств. Таким образом, нарушители не только привлекаются к административной ответственности, но и несут значительные финансовые потери», – говорится в сообщении комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спасатели эвакуировали рыбаков, чей снегоход провалился под лед в Ленобласти.

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