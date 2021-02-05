На углу Джамбула и Загородного водитель потерял сознание за рулем и спровоцировал ДТП

На углу Джамбула и Загородного водитель потерял сознание за рулем и спровоцировал ДТП
Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В пятницам 5 февраля, около трех часов дня на пересечении переулка Джамбула и Загородного проспекта в Центральном районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок.

Об аварии рассказали очевидцы, опубликовав фотографию с места столкновения в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетели дорожно-транспортного происшествия также заявляют, что один из участников инцидента потерял сознание прямо во время движения, из-за чего его машина врезалась в другой автомобиль, за рулем которого находилась девушка.

Вскоре после аварии к месту происшествия подъехала карета скорой помощи и потерявшего сознание водителя, судя по всему, увезли в больницу. О его состоянии точной информации пока нет, как и об обстоятельствах ДТП и самочувствии девушки, находившейся во втором авто.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя автобуса, ставшего виновником смертельного ДТП на Приморском шоссе, задержали.

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