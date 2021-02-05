Болезни десен в 9 раз повышают риск летального исхода при COVID-19

Болезни десен приводят к воспалительному процессу в организме, который, в свою очередь, может провоцировать осложненное течение COVID-19. Фото: unsplash

Болезни десен приводят к воспалительному процессу в организме, который, в свою очередь, может провоцировать осложненное течение COVID-19. Фото: unsplash

Международная группа специалистов выяснила, что болезни десен значительно ухудшают прогнозы при заражении коронавирусной инфекцией.

Ученые изучили показатели 568 пациентов с подтверждённым коронавирусом в период с февраля по июль 2020 года, сравнив полученные сведения с данными их стоматологических карт. Как выяснилось, сразу 45% участников эксперимента имели заболевания десен.

Как передает портал MedicalXpress, пациенты, у которых диагностированы проблемы с деснами, в 3,5 раза чаще оказываются в отделении интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ и в девять раз чаще умирают от последствий COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что может послужить причиной повторного заражения коронавирусом. В частности, к такому сценарию может привести ослабленный иммунитет или реактивировавшиеся остатки инфекции в организме.