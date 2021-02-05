Ученые назвали причины повторного заражения COVID-19

Ученые назвали причины повторного заражения COVID-19
Возможны повторные случаи заражения коронавирусом. Фото: pixabay

Исследователи из Медицинской школы Йельского университета рассказали, почему переболевший коронавирусом человек может заразиться ковидом повторно.

Как сообщается в журнале BMJ Case Reports, специалисты изучили вторую волну заболеваемости у тех, кто уже переболел, и выяснили, что люди заражаются коронавирусом повторно из-за слабого иммунитета или из-за остатков инфекции в организме, которые со временем реактивировались.

По мнению ученых, человек может заразиться коронавирусом не менее двух раз, и положительные результаты теста на COVID-19 не обязательно указывают на выделение вируса в течение всего периода болезни. При этом при повторном заболевании остаточный иммунитет помогает человеку справиться с коронавирусом еще раз, и болезнь, в большинстве случаев, уже протекает в более легкой форме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне признались, как относятся к отечественным вакцинам от COVID-19.

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