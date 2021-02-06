На Морской набережной рванул фонтан кипятка

В Василеостровском районе Петербурга ранним утром прорвало трубу с кипятком. Брызги воды разлетелись на несколько метров в высоту.
Коммунальная авария случилась субботним утром, 6 февраля, у дома №41 по Морской набережной. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах запечатлено вытекание воды на снег. В воздухе клубится густой пар. В зоне прорыва, по предварительным данным, оказались восемь автомобилей.
«Пожарные и ДПС прибыли», — написал автор записи.
Другие подробности выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стародеревенской улице прорвало трубу с кипятком.