На Морской набережной рванул фонтан кипятка

В Василеостровском районе Петербурга ранним утром прорвало трубу с кипятком. Брызги воды разлетелись на несколько метров в высоту.

Коммунальная авария случилась субботним утром, 6 февраля, у дома №41 по Морской набережной. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено вытекание воды на снег. В воздухе клубится густой пар. В зоне прорыва, по предварительным данным, оказались восемь автомобилей.

«Пожарные и ДПС прибыли», — написал автор записи.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стародеревенской улице прорвало трубу с кипятком.