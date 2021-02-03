На Стародеревенской улице прорвало трубу с кипятком

В среду, 3 февраля, в Приморском районе Санкт-Петербурга возле дома №19 по Стародеревенской улице произошла коммунальная авария.

Во дворе многоквартирного дома прорвало трубу с кипятком. Об инциденте рассказал очевидец, поделившись видеозаписью произошедшего в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах ролика видно, что неподалеку от играющих на площадке детей из-под земли выбивается пар. Огороженная площадка свидетельствует о работах, проводимых на этом участке. По словам автора публикации, причиной коммунальной аварии стал ремонт и замена изношенных труб.

Комментаторы удивились нелогичности происшествия. В коммунальных службах прорыв пока не прокомментировали. Также неизвестно, устраняют ли последствия аварии специалисты или к месту инцидента еще никто не прибыл.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты ГУП «ТЭК СПб» вернули горячую воду и отопление жителям проспекта Ветеранов, раньше срока устранив последствия коммунальной аварии.