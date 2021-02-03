Последствия коммунальной аварии на проспекте Ветеранов устранили раньше срока

Последствия коммунальной аварии на проспекте Ветеранов устранили раньше срока
Теплоэнергетики устранили последствия коммунальной аварии. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПБ»

Минувшей ночью теплоэнергетики вернули отопление и горячую воду в 130 домов на юго-западе Петербурга.

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что специалисты устранили дефекты на трубопроводах 400 и 600 мм на проспекте Ветеранов, 141 и 158. В ходе ремонта бригада заменила более 11 метров изношенных трубопроводов.

Напомним, накануне в 18 часов вечера 11 зданий перевели на штатную схему теплоснабжения. Специалисты завершили ремонт на 14 часов раньше положенного срока. Уже к половине четвертого ночи тепло и горячую воду вернули в 130 зданий, включая 106 жилых домов, пять детских садов и три медучреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 270 км теплосетей модернизируют в Петербурге в этом году. Город в общей сложности в 2019-2021 годах вложил дополнительные 7 млрд рублей на модернизацию теплосетей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП "ТЭК СПб" коммунальная авария новости СПб ремонт теплосетей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге установили порядок государственного надзора в области ...
Более 16 тысяч новых случаев Covid-19 выявили в России за сутки
В Санкт-Петербурге в этом году сдали 17 новых жилых домов
Петербург чистят от снега более тысячи единиц техники
От коронавируса за сутки скончались 55 петербуржцев
Коронавирус в Петербурге выявили еще у 1 916 человек
Последствия коммунальной аварии на проспекте Ветеранов устранили раньше срока
Петербургский книжный салон пройдет в конце мая на Дворцовой площади