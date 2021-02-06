Четыре автобуса поедут в объезд из-за работ в Вазаском переулке

Четыре автобуса поедут в объезд из-за работ в Вазаском переулке
Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Петербурге временно поменяли маршруты четырех городских автобусов. Причиной таких мер стали аварийные работы в Приморском районе города.

Об этом стало известно сегодня утром, 6 февраля. Работы проводятся у дома №6 на Вазаском переулке. Как сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», откорректируют трассы автобусных маршрутов № 33,137,25,46.

Маршрут автобуса 33. Фото: скриншот «СПб ГКУ «Организатор перевозок»»
Маршрут автобуса 137. Фото: скриншот «СПб ГКУ «Организатор перевозок»»
Маршрут автобуса 25. Фото: скриншот «СПб ГКУ «Организатор перевозок»»

О возврате общественного транспорта на свои обычные маршруты оповестят после окончания работ на участке.

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