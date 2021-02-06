Дебютный матч Кокорина «Фиорентины» закончился поражением

Дебютный матч Кокорина &#171;Фиорентины&#187; закончился поражением
Александр Кокорин перешел в итальянский клуб. Фото: @acffiorentina

Футболист пробыл на поле 20 минут, но так и не забил свой первый гол.

Российский форвард Александр Кокорин наконец сыграл за свой новый клуб. Футболист вышел на поле в составе «Фиорентины», чтобы сыграть против «Интеры».

Известно, что Кокорин заменил одноклбуника Душана Влаховича на 73-й минуте. Он играл на протяжении 20 минут и сделал за это время семь точных передач. Кокорину не удалось забить гол, его команда, к сожалению, проиграла.

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «Интеры». Напоминаем, что Кокорин перешел во «Флорентину» из «Спартака» в конце января 2021 года. У него были сложности с рабочей визы, но сейчас они устранены и футболист может спокойно трудиться за границей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» начал продавать билеты на первые домашние игры в 2021 году. Болельщики смогут увидеть матчи любимой команды вживую.

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