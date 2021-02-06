В Шереметьево задержали женщину, которая пошутила про бомбу

Пассажирка заявила, что у нее в багаже лежит бомба.

В аэропорту Шереметьево 5 февраля задержали пассажирку, которая пошутила о бомбе в своем багаже. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Известно, что женщина собиралась лететь из Шереметьево в Оренбург. Во время регистрации на рейс она заявила, что везет с собой бомбу. Несмотря на то, что она призналась, что пошутила, на место прибыли полицейские и задержали хулиганку. Вещи россиянки осмотрели и никаких опасных предметов там не нашли.

Сейчас проводится доследственная проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина заставил полицейских искать бомбу в отделе на Чехова. Позже выяснилось, что номер телефона, с которого было отправлено сообщение, принадлежит 33-летнему жителю города Кировск.