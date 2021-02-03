«Взорву полицию»: мужчина заставил полицейских искать бомбу в отделе на Чехова

В Петербурге сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 17 часов вечера полиция получила СМС-сообщение с угрозой взрыва: «Взорву полицию на Чехова, 15 завтра». По этому адресу находится здание отдела полиции по Центральному району.

Уже через пять минут полицейские приступили к поискам взрывчатых веществ или взрывных устройств. На месте работали пять сотрудников ОВД. Однако при осмотре стражи порядка так и не нашли каких-либо подозрительных предметов. Эвакуацию проводить не пришлось.

Позже выяснилось, что номер телефона, с которого было отправлено сообщение, принадлежит 33-летнему жителю города Кировск. Приняты меры к розыску и задержанию преступника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверо с пистолетом и ножом напали на мужчин у метро «Владимирская».