«Взорву полицию»: мужчина заставил полицейских искать бомбу в отделе на Чехова

&#171;Взорву полицию&#187;: мужчина заставил полицейских искать бомбу в отделе на Чехова
Мужчина "заминировал" отдел полиции на улице Чехова. Фото: google.maps

В Петербурге сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 17 часов вечера полиция получила СМС-сообщение с угрозой взрыва: «Взорву полицию на Чехова, 15 завтра». По этому адресу находится здание отдела полиции по Центральному району.

Уже через пять минут полицейские приступили к поискам взрывчатых веществ или взрывных устройств. На месте работали пять сотрудников ОВД. Однако при осмотре стражи порядка так и не нашли каких-либо подозрительных предметов. Эвакуацию проводить не пришлось.

Позже выяснилось, что номер телефона, с которого было отправлено сообщение, принадлежит 33-летнему жителю города Кировск. Приняты меры к розыску и задержанию преступника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверо с пистолетом и ножом напали на мужчин у метро «Владимирская».

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