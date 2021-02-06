Полиция проводит проверку после ДТП с автобусами во Всеволожском районе

Правоохранительные органы проводят проверку после столкновения двух автобусов на 44-м км трассы «Скандинавия». ДТП случилось днем в субботу, 6 февраля.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, на данный момент устанавливаются все детали произошедшего. По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ» столкнулся с таким же автобусов, который двигался в попутном направлении.
В результате аварии в больницу попали оба водителя и три пассажира. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у петербуржца во время обысков обнаружили полицейскую форму. В Северной столице прошли обыски по 30 адресам. Полицейские проверили квартиры участников незаконной акции 23 января.