Мясников назвал лекарство в домашней аптечке, которое может привести к инфаркту

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился с россиянами о том, какое лекарство стоит убрать из домашней аптечки. Препарат может вызвать опасные последствия.

О том, какое лекарство не стоит хранить дома врач рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Он заявил, что неправильное употребление препаратов от давления может привести к инфаркту.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», – пояснил врач.

Кроме этого, он добавил, что во всем мире самостоятельное применение подобных препаратов запрещено. К ним стоит обращаться только при назначении специалистами. В целом, от них стоит отказаться в домашней аптечке, считает телеведущий, иначе они могут привести к инсульту, инфаркту или острой почечной недостаточности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Мясников назвал необычные факторы развития болезни Паркинсона.