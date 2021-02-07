Британская вакцина показала слабую эффективность против штамма из ЮАР

Британская вакцина показала слабую эффективность против штамма из ЮАР
Результаты исследования оказались не внушительными. Фото: pixabay.com

Британская вакцина от коронавируса AstraZeneca не смогла показать должной эффективности в борьбе с новым штаммом болезни из ЮАР.

Как сообщает Financial Times, об этом стало известно после проведения испытаний. В них приняли участие 2 тыс. человек, которые принимали данный препарат. Итог оказался неожиданным для создателей, вакцина не способна обеспечивать защиту от легкого и умеренного течения болезни.

Однако про тяжелую форму еще рано говорить. Врачи еще не исследовали препарат на смертность от коронавируса, который вызван новым штаммом из ЮАР.

Кроме этого, исследователи уж заявили, что информация о вакцине может измениться, так как эксперимент был неполным, – нужно большее количество пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Спутник V» назвали научным прорывом со времен СССР.

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