Воскресным утром дороги Петербурга свободны от пробок

Воскресным утром дороги Петербурга свободны от пробок
Утренние пробки. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Жители Северной столицы высыпаются перед началом трудовой недели. Сегодня утром дороги города свободны от пробок.

В воскресенье, 7 февраля, к 8:30 утра дорожная ситуация оценивается в один балл. К 12 часам дня пробки могут увеличиться до двух баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта затруднено на площади Восстания, у Дворцового и Биржевого мостов со стороны Васильевского острова, на Стародеревенской, Лоцманской и Бухарестской улицах, набережной Обводного канала и проспекте Большевиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Воскресным утром дороги Петербурга свободны от пробок
Пожар уничтожил баню на улице Лермонтова
«Продолжается зима»: 7 февраля в Петербурге похолодает до -10
Более 100 тысяч петербуржцев сделали прививку от коронавируса
Токсиколог раскрыл опасность многоразовых масок
Тимати проговорился об измене Шишковой с Решетовой
Асмус похвасталась худобой в пикантном наряде
Скорая помощь приезжала к массовому ДТП на Кременчугской улице