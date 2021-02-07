Воскресным утром дороги Петербурга свободны от пробок

Жители Северной столицы высыпаются перед началом трудовой недели. Сегодня утром дороги города свободны от пробок.

В воскресенье, 7 февраля, к 8:30 утра дорожная ситуация оценивается в один балл. К 12 часам дня пробки могут увеличиться до двух баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта затруднено на площади Восстания, у Дворцового и Биржевого мостов со стороны Васильевского острова, на Стародеревенской, Лоцманской и Бухарестской улицах, набережной Обводного канала и проспекте Большевиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.