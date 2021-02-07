В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 39 пациентов

В Санкт-Петербурге подтвердили 39 новых смертей от коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно сегодня 7 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии скончались 10 081 человек. Город занимает второе место по суточной смертности от коронавируса среди регионов России. На первом расположилась Москва, где скончались 64 ковид-пациента.

За минувшие сутки в городе зарегистрировано 1 175 случаев COVID-19, всего с начала болезни положительные тесты на выявление болезни сдали 344 815 человек. Побороть болезнь смогли еще 2 339 жителей. За все время выздоровели 248 286 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 100 тыс. петербуржцев сделали прививку от коронавируса.