В Орехово лыжник угодил под колеса электрички

Мужчину госпитализировали в тяжелое состоянии, он потерял много крови.

В Приозерском районе Ленинградской области чуть не погиб лыжник, который во время катания угодил под колеса электрички. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Все случилось на трассе в Орехово. По какой причине произошел инцидент – непонятно, известно лишь, что на лыжника наехал состав. В итоге гражданин потерял сознание и потерял много крови. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, каково его самочувствие сейчас – непонятно.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщина погибла под колесами электрички в Пушкине. По предварительной информации, женщина переходила железнодорожное полотно на запрещающий сигнал.