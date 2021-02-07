В Орехово лыжник угодил под колеса электрички

В Орехово лыжник угодил под колеса электрички
Лыжник остался жив. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Мужчину госпитализировали в тяжелое состоянии, он потерял много крови.

В Приозерском районе Ленинградской области чуть не погиб лыжник, который во время катания угодил под колеса электрички. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Все случилось на трассе в Орехово. По какой причине произошел инцидент – непонятно, известно лишь, что на лыжника наехал состав. В итоге гражданин потерял сознание и потерял много крови. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, каково его самочувствие сейчас – непонятно.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщина погибла под колесами электрички в Пушкине. По предварительной информации, женщина переходила железнодорожное полотно на запрещающий сигнал.

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