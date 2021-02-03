Женщина погибла под колесами электрички в Пушкине

Женщина погибла под колесами электрички в Пушкине
Несчастный случай произошел утром 3 февраля. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Пушкинском районе, в районе железнодорожной станции «Детскосельская» женщина погибла под колесами электрички.

Несчастный случай произошел утром 3 февраля, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления МВД России на транспорте. Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть около 6:30.

По предварительной информации, женщина переходила железнодорожное полотно на запрещающий сигнал. Машинист электропоезда предпринял попытку экстренного торможения, но электричку остановить не удалось.

Погибшей на вид было 55-60 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тосненском районе Ленинградской области, на железнодорожном перегоне Пустынка в минувшие выходные получил смертельные травмы неизвестный мужчина. Машинист, заметивший человека, подавал сигнал повышенной громкости и пытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось.

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