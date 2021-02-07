В Ленобласти закупят ноутбуки на 38 млн рублей

В Ленобласти закупят ноутбуки на 38 млн рублей
Ноутбуки должны закупить для школ. Фото: Pixabay

Техника нужна для проведения ЕГЭ.

Власти Ленинградской области выделили 38 миллионов рублей на покупку ноутбуков для сдачи ЕГЭ. На эти средства планируют приобрести 623 новых компьютеров. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион проведут 17 февраля. Ожидается, что каждый ноутбук будет стоить в среднем 62 тысячи рублей и должен быть оборудован четырехъядерным процессором.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, почему опасно работать за ноутбуком лежа. Врач посоветовала правильно организовывать рабочее пространство, сохраняя дистанцию экрана в 50 сантиметров от глаз и выбрав удобное кресло.

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