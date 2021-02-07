Названы продукты и привычки, улучшающие работу мозга

Некоторые продукты могут оказать значительную пользу для работы мозга. Также есть несколько полезных привычек.

Как сообщает ФАН со ссылкой на диетолога Ханну Брей, для активной работы мозга людям стоит чаще употреблять в пищу фрукты, овощи и салаты, заправленные оливковым маслом. Помочь может и рыба, ведь в ней много жирных кислот Омега-3.

Кроме этого, не стоит отказывать от таких обычных продуктов как йогурт, кефир, и квашенная капуста. Когнитивные способности могут раскрыть черный виноград и черника. Они богаты антиоксидантами.

Что касается привычек, то по мнению диетолога, людям нужно делать перерыв между ужином и завтраком не менее 12 часов. За это время мозг успевает восстановиться для новой работы.

Также необходимы прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Такая погода стимулирует мозговой кровоток.

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