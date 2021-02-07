Мясников рассказал об идеальном продукте питания

Он считает, что есть продукт, в котором нет ни одного изъяна.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об идеальном продукте питания, в котором он не видит ни одного изъяна. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Он считает, что идеальны бобовые, которые содержат много клетчатки. Без нее, уверяет Мясников, организм не может обойтись. Благодаря ей снижаются риски нескольких заболеваний. Врач напомнил о низко калорийности бобовых, которые при этом не наносят никакого вреда.

«Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма»,

— отметил Мясников.

Чтобы не было метеоризма, нужно замачивать бобовые в подсоленной воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал лекарство в домашней аптечке, которое может привести к инфаркту. Препарат может вызвать опасные последствия.