Коронавирус при комнатной температуре живет три дня, заявили в Минздраве

В Минздраве рассказали, сколько коронавирус может жить при комнатной температуре и в жидкости.

Как говорится в новой версии рекомендаций Минздрава РФ по профилактике и лечению коронавируса. При температуре 20-25 градусов Цельсия коронавирус сохраняет жизнеспособность в течение трех суток вне зависимости от поверхности, а в жидкой среде он живет до семи суток. При этом при температуре плюс 4 градуса стабильность инфекции может сохраняться до двух недель.

Если температура поднимается до 37 градусов, то SARS-CoV-2 живет не больше суток, при 56 градусах — в течение 45 минут, при 70 градусах — пять минут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав исключил препарат из числа лекарств для лечения COVID-19. Теперь в список лекарств для лечения ковида входят всех пять наименований.