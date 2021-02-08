Коронавирус при комнатной температуре живет три дня, заявили в Минздраве

Коронавирус при комнатной температуре живет три дня, заявили в Минздраве
Коронавирус при комнатной температуре живет три дня. Фото: pixabay

В Минздраве рассказали, сколько коронавирус может жить при комнатной температуре и в жидкости.

Как говорится в новой версии рекомендаций Минздрава РФ по профилактике и лечению коронавируса. При температуре 20-25 градусов Цельсия коронавирус сохраняет жизнеспособность в течение трех суток вне зависимости от поверхности, а в жидкой среде он живет до семи суток. При этом при температуре плюс 4 градуса стабильность инфекции может сохраняться до двух недель.

Если температура поднимается до 37 градусов, то SARS-CoV-2 живет не больше суток, при 56 градусах — в течение 45 минут, при 70 градусах — пять минут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав исключил препарат из числа лекарств для лечения COVID-19. Теперь в список лекарств для лечения ковида входят всех пять наименований.

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