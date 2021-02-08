В Петербурге 86% работников остались без новогодней премии

В среднем размер новогодних премий составил от 11 до 30 тысяч рублей. Фото: pixabay

В среднем размер новогодних премий составил от 11 до 30 тысяч рублей. Фото: pixabay

Петербург оказался городом с наименьшей долей горожан, получивших от начальника новогодние премии или бонусы.

Согласно опросу СК «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие», в 2020 году доля петербуржцев, получивших премию перед Новым годом, составила 14%. Тогда как годом ранее их было 23%.

При этом в среднем размер новогодних премий составил от 11 до 30 тысяч рублей. В то же время две трети опрошенных жителей Петербурга указали, что в 2020 году размер их премии был больше, чем год назад, а треть респондентов отметили, что премия осталась такой же.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше всего пенсионеров, которые хотят работать, оказалось в Петербурге. В Петербурге по своей специальности ищут работу 79% пенсионерок и 91% пенсионеров.