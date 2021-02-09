В Кингисеппе подросток кинул в здание администрации района бутылку с зажигательной смесью 

В Кингисеппе подросток кинул в здание администрации района бутылку с зажигательной смесью 
Кирпичи. Фото: pixabay

Кингисеппский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ст. 213 ч. 2 — хулиганство. В преступлении изобличен учащийся Волховского политехнического техникума.

С помощью камер видеонаблюдения установлено, что 23 января он кинул в сторону здания администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в Кингисеппе бутылку с зажигательной смесью, которая до стены здания не долетела. После этого он разбил окно здания администрации кирпичом.

Подросток был задержан 5 февраля. 8 февраля было возбуждено уголовное дело. Мера пресечения для мальчика — обязательство о явке. Под административным надзором он не состоит.

Напомним, 23 января в Петербурге прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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