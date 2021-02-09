Школьник из Гдова требовал от детей по всей России интимных фотографий

В Гдове разоблачен 13-летний школьник, который вел интимную переписку со множеством детей из разных регионов России. В том числе с ребенком из Ленобласти, от которого он требовал фотографии его половых органов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, мать мальчика из Ленобласти обратилась в Сосновоборский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти еще в конце ноября. Она рассказала, что неивестный вел переписку с ее сыном в интернет-сервисе «Авито» и требовал от ребенка интимные фотографии.

В конце декабря по этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера»).

7 февраля в Гдове был задержан 13-летний школьник, который во всем признался.

Изъяты электронные носители, на которых обнаружены множественные переписки с различными детьми из разных регионов России.

Мера пресечения мальчику не избиралась.

Напомним, ранее, 4 февраля, в полицию обратилась 36-летняя медсестра. Она рассказала, что два года назад 45-летний мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей 14-летней дочери.