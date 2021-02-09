Петербуржец отсидит 3,5 года за хищение шампанского и удар по голове

Мужчина ударил бутылкой сотрудницу магазина, пытаясь скрыться с места происшествия.

Петербуржца, который похитил три бутылки шампанского и ударил женщину по голове, отправится в колонию общего режима на 3,5 года. Также суд обязал его выплатить 40 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все случилось в магазине «Магнит». Мужчина пытался вынести, не расплатившись, три бутылки шампанского. Когда ее хотела остановить сотрудница, он ударил ее по голове бутылкой, нанеся тем самым легкий вред здоровью. После этого гражданин скрылся, по позднее был найден.

Мужчина заявил, что решился на преступление, потому что было уже поздно и алкоголь ему бы не продали. Удар женщине он нанес якобы потому, что испугался. Он признал свою вину и извинился перед пострадавшей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прохожие сообщили о краже в «Магните» на Маршала Казакова.